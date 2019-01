Van Gessel versterkt staf van eerste selectie FC Groningen

Sander van Gessel wordt de komende anderhalf jaar één van de assistent-trainers van hoofdtrainer Danny Buijs. Hij is per direct toegevoegd aan de begeleidingsstaf van de eerste selectie van FC Groningen.

Van Gessel was tijdens de eerste seizoenshelft trainer van FC Groningen onder-17. Die rol wordt overgenomen door Paul Matthijs, die de eerste seizoenshelft assistent-trainer was bij onder-19.

Toegevoegde waarde

Sander van Gessel was vanaf het begin van dit seizoen al deels betrokken bij de eerste selectie. 'Dat is alle betrokkenen zo goed bevallen, dat we Sander heel graag meer bij het eerste elftal wilden betrekken. Hij heeft een toegevoegde waarde', zegt manager Ron Jans.

Carrièreverloop

De 42-jarige Van Gessel speelde tussen 1995 en 2000 voor Groningen en droeg ook tussen 2002 en 2005 het shirt van de club. Nu keert hij dus in de hoedanigheid van assistent-trainer terug bij het eerste elftal.