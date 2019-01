Het Gasmolecule tien jaar later: blauwe bollen in het donker

Het is het meest bekeken, maar ook misschien wel het meest omstreden kunstwerk van Groningen: het Gasmolecule in de middenberm van de A7 ter hoogte van Hoogezand.

Het Gasmolecule, ook wel Slochter Molecuul genoemd, werd tien jaar geleden in 2009 onthuld door toen nog koningin Beatrix en de latere minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Rex Tillerson.

Het was destijds een halve eeuw geleden dat het Slochter gasveld werd ontdekt.

In het donker gehuld

Het acht meter hoge monument valt niet te missen. Duizenden automobilisten rijden dagelijks langs de vijf gekoppelde grote blauwe bollen. Maar sinds enkele maanden is het 's avonds en 's nachts in het donker gehuld. Wat is er aan de hand?

Vorig jaar liet de verlichting van het Gasmolecule ook al maanden verstek gaan. In september 2018 bij een halfjaarlijkse opknapbeurt werden de lichten weer ontstoken en hadden de automobilisten richting Duitsland of richting Stad, of verder Nederland in weer een verlicht baken in hun autoreis.

Ik weet niet waarom

Maar na enkele weken werd het in de avonduren weer donker rondom het gasmonument. Woordvoerder Joost Koedam van de gemeente Midden-Groningen weet ook niet wat er aan de hand is. 'Ik weet dat de verlichting het niet doet, maar ik weet niet waarom.'

Koedam kan er ook niet op korte termijn achter komen en laat weten dat hij op onderzoek uit gaat.

Bekladding

Heeft het misschien te maken met de bekladding van het monument aan het eind van de zomer van 2018? GroenFront besmeurde het gasmolecuul met rode verf omdat volgens de actiegroep de winning van fossiele brandstoffen geen standbeeld verdient.

Je wil als eigenaar natuurlijk niet dat het monument voortdurend doelwit is van een protestbeweging. Missschien is het daarom wel donker.

Meent van der Sluis

Ook bestaat de mogelijkheid dat het te maken heeft met de komst van nog een gasmonument, de tegenhanger van het gasmolecuul. Dit monument is een eerbetoon aan Meent van der Sluis, die al in de vorige eeuw waarschuwde voor de gevolgen van de gaswinning.

Dit monument, een gescheurde baksteen, moet komend voorjaar ook aan de A7 verschijnen. Maakt het gasmolecule nu al in het donker pas op de plaats?

Helemaal verdwijnen

Het huidige gasmonument is nu tien jaar later onderwerp van discussie. Moet het helemaal maar verdwijnen? Leefbaar Midden-Groningen is groot voorstander van het afbreken van de Slochter Molecuul en wil dat het eerder gisteren dan vandaag verdwijnt.

De gemeente Midden-Groningen is eigenaar van Het Gasmolecule. Daar moet je zijn Bob Kiel - Woordvoerder Rijkswaterstaat

Is de verlichting soms uitgeschakeld in afwachting van het wegtakelen van de molecuulbollen?

Bij Rijkswaterstaat, eigenaar van de snelweg A7 waar het monument een plek heeft, weten ze er niets van. De bal wordt richting gemeente gekaatst. 'De gemeente Midden-Groningen is eigenaar van Het Gasmolecule. Daar moet je zijn', zegt woordvoerder Bob Kiel van Rijkswaterstaat.

Reparaties niet aangevraagd

Kiel kan wel vertellen dat reparaties van het monument aangevraagd dienen te worden bij Rijkswaterstaat en dat is tot nu toe niet gebeurd.

De conclusie: niemand weet (vooralsnog) wat er aan de hand is met de verlichting van het meest besproken monument van Groningen. Dat 'meest besproken' zal voorlopig wel zo blijven.

