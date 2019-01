Versterking balkons Westindischekade begint volgende maand

De renovatie van de balkons van de drie Lefier-flats aan de Westindischekade in Groningen begint in februari.

Vorig jaar juli brak een van de balkons van de gevel, doordat de wapening (het ijzer in het beton) was doorgeroest. Daardoor bleek de draagkracht van de betonvloer onvoldoende.

Het incident was voor woningcorporatie Lefier reden om de meeste andere 'uitkragende' (hangende) balkons van de drie flats uit voorzorg af te sluiten. Sindsdien kunnen de huurders daar dus geen gebruik meer van maken.

Carbonstaven

De bedoeling is nu dat de 153 balkons, waar het hier om gaat, elk worden versterkt met twee carbonstaven. Die worden van buitenaf door de balkonvloer geboord en in de gevel verankerd.

'Wij hebben een aannemer gevonden die de klus snel en met betrekkelijk weinig overlast kan klaren', zegt Marleen Piek, woordvoerder van Lefier. 'Als de carbonstaven zijn aangebracht, volgt fase twee. Dan krijgen de balkonvloeren voor de zekerheid nog een nieuwe coating. Bovendien worden de stenen balustrades verstevigd door ze vast te zetten aan de gevel.'

Wat moet, dat moet. Veiligheid gaat voor alles Marleen Piek - Woordvoerder Lefier

'Niet goedkoop, wel het best'

'Het is niet de goedkoopste methode, maar wel de beste. Wat moet, dat moet. Veiligheid gaat voor alles', zegt Piek. Hoe hoog de totale kosten zijn, wil Piek niet zeggen. 'De aanbesteding voor de tweede fase is nog niet afgerond. Maar het loopt in de tonnen.'

Eerder schatte de inmiddels vertrokken Lefier-topman Lex de Boer de kosten van de renovatie van de balkons aan de Westindischekade op 'minimaal een ton'.

Lefier laat ook de balkons van honderden andere appartementen in haar woningbestand onderzoeken op mogelijke gebreken. De uitslag van dat onderzoek is nog niet bekend.

Het doorroesten van de wapening van de balkons aan de Westindischekade heeft te maken met het zout dat tijdens de bouw door het beton werd gemengd. Dit werd gedaan om het beton sneller te laten drogen. In de loop der tijd is er (regen-)water via scheuren in de vloer doorgesijpeld, waardoor ijzer is gaan roesten. De drie flats werden eind jaren veertig, begin jaren vijftig gebouwd. De woningnood was toen, zo kort na de oorlog, hoog. Inmiddels zijn ze een gemeentelijk monument.

Lees ook:

- Alle balkons Westindischekade moeten worden aangepakt

- Scheidend topman Lefier: 'De balkons lossen we gewoon op'

- Deskundige: 'Afgebroken balkon aan de Westindischekade was in 2014 al onveilig'

- Balkon brak af door roest; Lefier neemt tientallen balkons onder de loep