Weer lijnvluchten Eelde-Kopenhagen, maar wel in kleiner toestel

Vanaf 4 maart kan er opnieuw gevlogen worden van Groningen Airport Eelde naar Kopenhagen. De vluchten worden uitgevoerd door AIS Airlines, in een toestel dat plaats biedt aan negentien passagiers.

In de periode 4 maart tot en met 26 oktober wordt er van maandag tot en met vrijdag twee keer per dag van Eelde naar de Deense hoofdstad gevlogen en ook twee keer de andere kant op. De prijzen voor een enkele reis variëren van 99 euro voor het goedkoopste ticket tot 359 voor het duurste.

Geen beroep op routefonds

De vliegmaatschappij en het vliegveld hebben een contract voor onbepaalde tijd gesloten. AIS Airlines maakt geen gebruik van geld uit het routefonds, waar de aandeelhouders aan bijdragen. Dat fonds is ingesteld om luchtvaartmaatschappijen ertoe te bewegen te kiezen voor Eelde. Met geld uit dat fonds kan promotie gemaakt worden, of eventuele aanloopverliezen gecompenseerd.

Voor de zakelijke markt

AIS Airlines is een Nederlandse luchtvaartmaatschappij, die met name in Scandinavië actief is. Het richt zich vooral op de zakelijke markt.

Afgelopen december was Eelde juist de verbinding met Kopenhagen kwijtgeraakt, toen Nordica een punt zette achter de lijnverbinding. De toestellen van Nordica hadden wel ruimte voor meer passagiers dan straks mee kunnen met de vlucht van AIS Airlines.

Jetstream 32

AIS Airlines maakt voor de vliegverbinding tussen Eelde en Kopenhagen in eerste instantie gebruik van het toestel Jetstream 32, maar wil in de toekomst gaan vliegen met een Boeing 737.

