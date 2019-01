Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Anderhalf jaar cel geëist voor steekpartij in kroeg (Foto: SXC/Imaspy (Creative Commons))

Tegen een 31-jarige man uit Groningen is maandag anderhalf jaar celstraf geëist voor poging tot doodslag. De man haalde in de nacht van 18 augustus vorig jaar uit met een mes in een bar aan de Steentilstraat in Stad.

Van de straf moeten acht maanden voorwaardelijk zijn, vindt het Openbaar Ministerie Het steekincident gebeurde rond vier uur 's nachts. Drie personen, waaronder de verdachte, kregen die nacht buiten de deur van de horecagelegenheid onenigheid. Barkrukmepper Eenmaal binnen in de bar werd de ruzie voortgezet. Een 36-jarige neef van de verdachte Stadjer werd daarbij door een 27-jarige man uit Groningen met een barkruk geslagen. De 'krukmepper' kon worden tegengehouden door barbezoekers. Om de rust te bewaren werd de 31-jarige verdachte naar buiten geduwd. Uithaal met mes Op dat moment was de 36-jarige neef van de verdachte nog binnen. Opnieuw werd hij door de 27-jarige aangevallen met een kruk. Daarop stormde de 31-jarige verdachte opnieuw naar binnen en haalde met een mes uit naar de belager van zijn neef. De krukmepper werd daarbij in zijn schouder geraakt. 'Dit leverde hem bijna een slagaderlijke bloeding op', zei de officier van justitie. Hoofdwond en gebroken arm De neef, die vijf keer met een barkruk werd geslagen, bleef wonderwel overeind staan. Dat bleek uit bewakingsbeelden. Hij hield aan de krukaanval wel een hoofdwond en een armbreuk over. Zowel de krukmepper als de neef moesten naar het ziekenhuis. 'Uit bescherming' De 31-jarige messteker bleef aanvankelijk uit beeld bij de politie, maar werd de volgende dag in Amsterdam opgepakt. Hij bekende dat hij met een mes had uitgehaald. 'Ik deed dat om mijn neef te beschermen'. Zijn raadsvrouw pleitte voor noodweer, maar daar was volgens de officier geen sprake van. Eerder veroordeeld De Stadjer is eerder veroordeeld geweest voor een diefstal en voor huiselijk geweld. Ook bleek dat hij uit een eerder voorwaardelijk opgelegde straf een boete van 250 euro had openstaan. Dit bedrag moet hij nu ook betalen.



De barkrukmepper moet ook voor het hekje verschijnen. Ook hem wordt poging tot doodslag verweten.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.