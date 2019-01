Universiteit doet onafhankelijk onderzoek naar misbruik bij Jehovah's Getuigen

Het hoofdkantoor van de Jehovah's in Emmen (Foto: Google Street View)

De Universiteit Utrecht gaat onafhankelijk onderzoek doen naar seksueel misbruik bij de Jehovah's getuigen.

Het onderzoek is een langgekoesterde wens van stichting Reclaimed Voices, die de slachtoffers van misbruik door Jehovah's Getuigen behartigt. Groninger Frank Huiting is een van de oprichters van de stichting. Hij werd in zijn jeugd zelf misbruikt door een lid van de geloofsgemeenschap.

Invloed op slachtoffers

Doel van het onderzoek is om helder te krijgen hoe de geloofsgemeenschap omgaat met misbruik in eigen kring, en wat voor invloed dat heeft op de bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen.

De Tweede Kamer had voor de zomer aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek, naar aanleiding van onthullingen over seksueel misbruik.

Resultaten dit najaar

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vroeg de Jehovah's in eerste instantie zelf een onafhankelijk onderzoek in te stellen, maar daar voelde de gemeenschap niets voor.

De onderzoekers willen met betrokkenen praten, waaronder het bestuur van de Jehovah's getuigen, schrijft Dekker maandag aan de Tweede Kamer. De universiteit hoopt het onderzoek in het najaar af te hebben.

Interne rechtspraak

Kamerleden uitten vorig jaar ook zorgen over de interne rechtspraak van gesloten geloofsgemeenschappen. Attje Kuiken (PvdA) en Michiel van Nispen (SP) wilden weten of er aanwijzingen zijn dat bepaalde groepen ernstige misdrijven niet melden bij de politie, maar enkel de interne procedures volgen.

Dekker deed navraag bij Slachtofferhulp Nederland en de organisatie Sektesignaal. Slachtofferhulp zei dat de meeste slachtoffers met wie zij spreekt niet met ontmoediging te maken hebben gehad.

Sektesignaal kan 'niet zeggen of enkel het bestaan van interne rechtscolleges negatief werkt op de aangiftebereidheid van slachtoffers', aldus Dekker.

Meldplicht?

Mede daarom wordt momenteel ook gekeken of een meldplicht voor seksueel misbruik haalbaar en wenselijk is.

'Een aangifteplicht in geval van seksueel misbruik zou een middel kunnen zijn om de geslotenheid te doorbreken', schrijft de minister. Dit staat verder los van het onderzoek van de Universiteit Utrecht.

