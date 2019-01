WVV legt zich neer bij besluit blunderende KNVB om omstreden duels over te spelen

Zondageersteklasser WVV gaat de wedstrijden tegen Noordster en Nieuw Buinen gewoon overspelen. De Winschoter voetbalclub werd onlangs de dupe van geblunder bij voetbalbond KNVB.

De duels worden op 3 maart in Nieuw Buinen en 31 maart (thuis tegen Noordster) afgewerkt.

Uitdrukkelijke toestemming

WVV stelde in de herfst van 2018 met uitdrukkelijke toestemming van de KNVB spits Jeroen Buurke op in en tegen Nieuw Buinen. Dat was saillant, want Buurke was enkele weken daarvoor overgekomen van de oranjehemden.

Buurke kon meedoen met de Winschoters omdat hij geen officiële wedstrijd voor de Buunermonders speelde. Maar pas veel later bleek dat hij daarvoor nog wel een competitiewedstijd had gespeeld voor VVG in de stad Groningen.

Scoorde vijf keer

Buurke scoorde vervolgens in het duel tegen Nieuw Buinen vijf keer tegen zijn oude club.

Daarna won WVV met Buurke in de gelederen ook nog eens met 1-0 van Noordster uit Oude Pekela. Nieuw Buinen diende protest in tegen het meespelen van Buurke. WVV was zich van geen kwaad bewust, de KNVB had immers gewoon toestemming gegeven.

Grote blunder

De voetbalbond kwam erachter dat ze zelf een grote blunder had begaan. Maar met de regelementen in de hand kwamen ze vorige week tot de slotsom dat de twee wedstrijden toch moeten worden overgespeeld, zo lieten ze de betrokken clubs schriftelijk weten.

De vraag was of WVV dat nu ineens zes punten kwijt is, zich neer zou leggen bij dit besluit van de KNVB of dat ze naar de burgerrechter zouden stappen om het besluit aan te vechten? De Winschoters kiezen voor het eerste.

Bestuurslid technische zaken Henk Mulder van de Winschoter voetbalvereniging: 'We hebben in dit unieke geval, want het is echt nog nooit eerder gebeurd, juridisch advies ingewonnen. We zijn tot de conclusie gekomen dat de kans wel heel groot is dat de rechter met het wetboek in de hand de voetbalbond gelijk gaat geven.'

Niet moeilijk doen

De club wil verder niet moeilijk doen richting Nieuw Buinen, die het protest indiende. 'Ze hadden het volste recht om protest in te dienen. We gaan daar gewoon voetbalen en zullen ook niet moeilijk doen als we verliezen. En ik heb vanmorgen nog gesproken met jongens van Noordster. Dat komt ook goed.'

Mulder zit nog wel met de handelswijze van de KNVB. 'Zij zijn fout geweest. We krijgen schriftelijk te horen dat de wedstrijd moet worden overgespeeld. Ze hadden ons ook wel even eerder en anders kunnen informeren.'

Imagoschade

Het bestuurslid technische zaken zou het kies van de voetbalbond vinden als ze in het openbaar het boetekleed zouden aantrekken. 'Wij hebben imagoschade geleden, omdat veel mensen denken dat wij de boel hebben belazerd. En dat is natuurlijk niet zo.'

Buurke mag de overspeelduels niet meedoen. De KNVB laat weten dat die wedstrijden gespeeld moeten worden met de selecties van de duels van 'toen'. Op dat moment mocht Buurke niet spelen, dus ook in maart tegen Nieuw Buinen en Noordster niet.

Omdat hij sinds 20 december speelgerechtigd is, staat hij zondag in de thuiswedstrijd van WVV tegen GRC gewoon in de spits. Tenminste als de trainer het wil.

