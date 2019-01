Burgemeester Appingedam vindt dat Wiebes 'aan zet' is

Niet de regio, maar minister Eric Wiebes moet stappen ondernemen. Dat zegt burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam bij het bezoek van Wiebes aan zijn gemeente.

'We hebben onze plannen klaar, dus daar zit het 'm niet in', zegt Hiemstra. 'Het gaat erom dat het Centrum Veilig Woningen en de Nationaal Coördinator Groningen voldoende uitvoeringscapaciteiten hebben. En dat als er versterkt moet worden, het geld beschikbaar is.'

Afronding

'Tot op heden hebben we niet anders dan kunnen constateren dat het heel lang duurt voor alles afgerond is en het ook heel lang duurt totdat geld beschikbaar komt. Dat leidt tot grote frustraties bij onze inwoners. '

'Het is goed dat de minister hier en is en alles hoort, maar ook dat er uiteindeijk actie komt.'

