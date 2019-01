Emoties bij bezoek Wiebes: 'Daar staat de oplossing! Daar!'

Emoties bij een vrouw in Appingedam (Foto: RTV Noord)

'Daar staat de oplossing. Daar!' Een vrouw laat haar emoties de vrije loop bij het bezoek van minister Eric Wiebes aan Appingedam. 'Die meneer daar! Die moet met de oplossing komen.'

'Waarschijnlijk helpen de tranen helemaal niks', verzucht ze. 'Maar die komen toch, omdat je vol met emoties zit. Maar het helpt niet.'

'Je kunt nu hier weer iets zeggen, maar dat heb ik afgelopen zomer ook gedaan. En dat doen we met z'n allen. Maar het helpt gewoon niet.'

'Wie gaat ons helpen?'

'We moeten keihard werken, maar zitten ondertussen in een huis dat gewoon kapot is. De onmacht en dagelijkse stress die je hebt. Komt dit nog goed? Wie gaat ons helpen? De wind waait door de scheuren heen van de ene naar de andere kant.'

'Wie lost dat op? Wie gaat ons helpen? Ik zou het niet weten. Je kunt zelf wel een oplossing bedenken, maar wie gaat ons daarmee helpen dan?'

Minister Wiebes reageerde ter plekke niet op de noodkreet van de vrouw.

Lees ook:

- Actievoerders laten zich horen tijdens bezoek van minister Wiebes

- Minister Wiebes opnieuw op bezoek in onze provincie