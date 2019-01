Dit mag je volgens Marlene Bakker niet missen op ESNS

De Groninger binnenstad staat vanaf woensdag weer in het teken van Eurosonic Noorderslag (ESNS). Met 350 bands en artiesten is kiezen bijkans onbegonnen werk. Zangeres Marlene Bakker helpt een handje.

'Voor mij is ESNS een belangrijke showcase-festival,' vertelt Bakker. Het afgelopen jaar was uitermate succesvol voor de Groningstalige zangeres. Haar debuutalbum kreeg lovende recensies, ze toerde door het land en stond eind december in de Groninger Stadsschouwburg.

Het nieuwe jaar begint opnieuw veelbelovend met een optreden op Noorderslag. 'Er komen veel bookers en festivalorganisatoren naartoe, dus als je je daar in de kijker speelt heb je daar veel aan.'

Op ESNS spelen een paar honderd bands die je onmogelijk allemaal kunt gaan zien. Hier drie tips van Marlene Bakker.

Tip 1: Thomas Azier

'Mijn eerste tip voor Noorderslag is Thomas Azier, een te gekke artiest, doet helemaal zijn eigen ding, maakt hele vette muziek en heeft een hele goeie stage presence. Het wordt een hele bijzondere show om mee te maken. Volgens mij word je helemaal meegenomen in die muziek. Die ga ik zeker even checken.'

Thomas Azier speelt zaterdag op Noorderslag.



Tip 2: Kovacs

'Mijn tweede tip is Kovacs. Een hele goeie zangeres met een eigen geluid. Eigenlijk wel vergelijkbaar met Thomas Azier qua stage presence. Een interessante, authentieke zangeres.'

Kovacs staat zaterdag op Noorderslag.



Tip 3: Ehhhh... ikzelf?

'Ik heb nog niet echt een derde tip. Ik ben al die lijstjes van Eurosonic/Noorderslag aan het doorwerken en ik merk dat er wel heel veel dezelfde dingen geprogrammeerd staan. Veel hiphop, veel indie-popachtige surfmuziek maar nog niets wat er echt uitspringt, dus ik vind het lastig om een derde tip te geven, daar ben ik nog niet genoeg voor ingeluisterd dus de derde tip is denk ik, naar mij toe komen. Mag dat?'

Marlene Bakker staat met haar band zaterdag op Noorderslag in De Oosterpoort.



