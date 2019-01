Deel dit artikel:













Straks live: Donar - New Heroes Drago Pasalic legt het af tegen Den Bosch-speler Roel Aarts, eind 2018. (Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar spelen maandagavond in MartiniPlaza de eerste wedstrijd in de kwartfinale van het bekertoernooi. New Heroes uit Den Bosch is de tegenstander. De wedstrijd live te volgen via RTV Noord.

Beide ploegen zijn op papier aan elkaar gewaagd. New Heroes staat momenteel derde in de eredivisie, Donar staat vierde met twee punten minder. De Groningers wonnen in de competitie dit seizoen thuis al een keer van de Brabanders (80-75). Uit werd later verloren (73-65). Live De wedstrijd begint maandagavond om 19.30 uur en is live te volgen via onderstaande stream. De return van deze kwartfinale is donderdagavond in Den Bosch. Lees ook: - Jonge Rienk Mast leidt Donar naar zege tegen BAL Weert

