Oplichter wordt in Stad aan de tand gevoeld: Assenaar hoort werkstraf eisen

Een Assenaar die dacht de maatschappij een dienst te bewijzen, hangt een werkstraf van twintig uur boven het hoofd wegens openlijke geweldpleging in Groningen.

De 28-jarige man besloot in augustus 2017 de oplichter van zijn moeder te confronteren. 'Eigenrichting, dat is wat dit is', vond de officier van justitie over de actie van de Assenaar.

Voordelige kaartjes via Marktplaats

De moeder van de Assenaar had in de stad Groningen een afspraak gemaakt met een adverteerder op Marktplaats voor de aankoop van 'voordelige treinkaartjes'.

Ze kwam bedrogen uit, want in de envelop zaten geen treinkaarten. De handelaar beantwoordde daarna opeens geen telefoontjes meer.

Confrontatie

Haar zoon liet het er niet bij zitten. Hij deed zelf het nodige recherchewerk naar de oplichter en reageerde onder een vrouwennaam op de advertentie van de treinkaarthandelaar.

Toen deze hapte, werd op het Helperplein in Groningen afgesproken. Daar confronteerde de Assenaar, samen met twee andere personen, de Stadjer met zijn oplichtingspraktijken. Toen deze daarop wilde wegfietsen, greep de Assenaar de fiets van de man vast.

Duw- en trekwerk

De oplichter kwam na wat duw- en trekwerk op straat ten val. Ook bleek zijn tas ineens verdwenen. Een tweede persoon filmde de actie, een derde persoon zou de tas - met daarin een telefoon en zinkzalf - hebben afgepakt.

De Assenaar ontkent de tas te hebben gestolen. Ook de officier van justitie vond daarvoor onvoldoende bewijs, en eiste voor dit feit vrijspraak.

Bril vergoeden

De oplichter liep bij de confrontatie een schaafwond aan zijn arm op. Ook zijn bril raakte beschadigd. Als het aan de officier van justitie ligt, moet de Assenaar de Stadjer 278 euro schadevergoeding betalen. 'U had meteen na de ontdekking van de oplichter de politie moeten bellen. U heeft voor eigen rechter gespeeld.'

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.