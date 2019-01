Idee voor reünie mondt uit in internationale grasbaanrace

De grasbaanraces in Aduard staan weer op de kalender. Op 12 en 13 juli komen de coureurs naar het plaatselijke sportpark.

De afgelopen jaren was daar geen geronk van motoren en de geur van brandstof te bespeuren.

'In de kantine van de voetbalvereniging werd geopperd om een reünie te houden. Dan vind ik eigenlijk dat je daar ook een wedstrijd aan moet verbinden', zegt voorzitter Richard Gelsema over de plannen.

Fraude achter de rug

De voorbije jaren moest de 800 meterbaan het zonder grasbaanraces stellen. De oorzaak was een frauderende penningmeester in 2012. 'Dat boek is gesloten', vertelt Gelsema.

'We hadden nog wel een kleine schuld bij de bond, maar met een nieuwe stichting en een nieuw bestuur zien we het weer helemaal zitten.'

hoger inzetten

In eerste instantie deed de stichting een aanvraag voor een wedstrijd in het Open Nederlands Kampioenschap (ONK). Aangezien de motorsportbond KNMV al vijf races voor dat klassement gepland had, moest men hoger inzetten. Op zaterdagavond 13 juli staat er zodoende een internationaal veld aan de start.

'Het kost wel wat meer dan het organiseren van een ONK, maar we gaan er met de hulp van vrijwilligers en sponsoring voor 200 procent voor. Die vier rondjes, dat is gewoon spektakel', glundert de voorzitter.

Op de vrijdag ervoor is er een wedstrijd voor de jeugd en nationalen.