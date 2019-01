Deel dit artikel:













Groningen waarschuwt voor 'gascrisis': 'Er gaat iets fundamenteel mis' Een huis in de stutten (Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

'We staan op een kantelpunt waarbij in Groningen iets fundamenteel misgaat'. Die waarschuwing staat in een gezamenlijke brief van de provincie, de gasgemeenten en gasbelangenverenigingen aan de Tweede Kamer.

In de brief worden aan de vooravond van het gasdebat in de Kamer vijf dringende adviezen gegeven om de enorme impasse in de Groningse gasproblematiek te doorbreken.



Advies 1

Omdat er inmiddels bijna 18.000 onafgehandelde schademeldingen zijn: Voer concrete versnellingsmaatregelen in vóór uiterlijk 1 april met de volgende scenario's:

# Automatische toekennning van alle schade

# Aannemers herstellen direct

# Ieder met eigen expert die dat schriftelijk kan overleggen krijgt herstelkosten vergoed. Advies 2

Omdat er geen samenhang is tussen versterking en de schadeafhandeling: Doe de samenhangende beoordeling en afhandeling van de schade door 1 Instituut Mijnbouwschade vóór uiterlijk 1 april 2019. Advies 3

Omdat er minsten 15.000 panden moeten worden versterkt: Vraag de minister nog vóór 1 februari geld en middelen beschikbaar te stellen aan de Groninger gemeenten zodat zij de versterking kunnen regelen Advies 4

Omdat er Groningers zijn die al twee jaar wachten op een versterkingsadvies: Alle eigenaren van panden hebben dit jaar recht op een versterkingsadvies. Mensen die een versterkingsavies hebben, moeten die dit jaar nog zien uitgevoerd Advies 5

Omdat in het gaswinningsdossier de spelregels voortdurend veranderen en de minister de bedoeling heeft om nog een nieuw instituut inrichten voor de beoordeling van de veiligheid van een pand: Rijk en regio zijn samen verantwoordelijk voor de versterkingsoperatie en de uitvoeringsdienst. De gemeenten zijn de opdrachtgever voor de uitvoering van hun eigen versterkingsplan. Vraag de minister dit te bevestigen. Tot slot roept Groningen de Tweede Kamer op de adviezen in te brengen in het gasdebat van komende woensdag en daar concrete garanties bij te vragen. Lees hier de hele brief. Lees ook: - Emoties bij bezoek Wiebes: 'Daar staat de oplossing! Daar!'

