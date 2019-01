OM eist vijf jaar cel tegen 'barkrukmepper'

'Hij moest zichzelf beschermen tegen iemand die met ferme stappen op hem af kwam. Die was namelijk niet van plan mijn cliënt een rolletje drop te brengen.'

Met deze woorden verdedigde de raadsman van een 27-jarige Groninger zijn cliënt. Die hoorde voor poging tot doodslag maandagmiddag vijf jaar cel tegen zich eisen.

Hoofdwond en armbreuk

De Groninger sloeg op 18 augustus vorig jaar in een bar aan de Steentilstraat een man meerdere malen met een barkruk. Het slachtoffer raakte kort buiten bewustzijn, en had naast een hoofdwond ook een armbreuk.

Een neef van het slachtoffer haalde bij het incident met een mes uit naar de 'barkrukmepper'. Die werd op een haar na in een slagader in zijn schouder geraakt.



Beide gewonde mannen moesten nog dezelfde nacht worden behandeld in het ziekenhuis.

Anderhalf jaar geëist tegen messteker

De 31-jarige messteker, eveneens uit Groningen, hoorde maandagmorgen al anderhalf jaar cel tegen zich eisen (waarvan acht maanden voorwaardelijk), voor poging tot doodslag op de barkrukmepper.

Het incident gebeurde rond vier uur. Drie personen, onder wie de verdachte, kregen die nacht buiten de deur van de horecagelegenheid onenigheid.

Toen het 36-jarige slachtoffer voor een tweede keer werd aangevallen met een barkruk, haalde de 31-jarige neef van het slachtoffer naar de man met de barkruk uit met een mes.

Schadevergoeding

De barkrukmepper moet aan het slachtoffer 5.500 euro schadevergoeding betalen. 'Vijf jaar? Schade? Hij liep op mij af, ik wist niet wat hij zou doen', zei de Groninger geschokt.



'En daarom sloeg u vijf keer met twee verschillende krukken op het slachtoffer. Het is dat u bij de derde kruk opnieuw werd vastgepakt, anders was dit heel anders afgelopen', opperde de officier.

Fors strafblad

De barkrukmepper heeft een fors strafblad, maar naar eigen zeggen gaat het de goede kant met hem op.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.