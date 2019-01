'De minister-president had hier eigenlijk ook moeten zijn'

Vlak na de zomer vroeg Kamerlid Sandra Beckerman een debat aan over de gaswinning in Groningen. Woensdag is het zover. 'Het is absoluut geen mosterd na de maaltijd.'

'Welke onderzoeker of Groninger je ook spreekt, iedereen zegt dat het slechter dan ooit gaat in Groningen. Het is ongelooflijk pijnlijk dat we voor zoiets logisch als veiligheid en rechtvaardigheid zoveel jaar moet knokken. Dat je mooie woorden hoort en daden uitblijven.'

Premier Rutte

Een zucht volgt bij de vraag wat Beckerman vindt van het bezoek van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. 'Aan de ene kant is het is belangrijk dat de minister zich laat zien. De minister-president had er eigenlijk ook moeten zijn.'

'Aan de andere kant: wat levert het Groningers op? Gaan we echt daden zien? Want dat is heel hard nodig.'

Maar twee procent van de schade in de gemeente Loppersum is opgelost. Het is zo schrijjnend Sandra Beckerman-Tweede Kamerlid

Wiebes gaf bij zijn bezoek aan Groningen aan dat de bal bij de regio ligt. Damster burgemeester Anno Wietze Hiemstra weerlegt dit, net als Beckerman.

'Dat raakt mij heel erg. Vorig jaar zei hij nog: dit is overheidsfalen van on-Nederlandse proportie. En nu schuift hij de schuld van zich af. Terwijl het deze minister was die de versterking stil heeft gelegd. Maar twee procent van de schade in de gemeente Loppersum is opgelost. Het is zo schrijjnend.'

De Brullende Draak

Beckerman laat voorafgaand aan het debat de documentaire 'De Brullende Draak' zien. Hierin komen Groningers aan het woord over het grote effect van de aardbevingen op hun gezondheid en de consequenties voor de gemeenschap.

Ook krijgt de minister een zwartboek met negentig verhalen overhandigd. 'We willen hem met de neus op de feiten drukken.'

