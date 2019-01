Wiebes: 'Dit jaar moet het jaar van de uitvoering worden'

De beving bij Zeerijp, een nieuw schadeprotocol, het besluit om te stoppen met de gaswinning, het opstappen van Hans Alders, een gestokte versterkingsopgave en nog veel meer. Het jaar 2018 was hectisch en 2019 belooft vooralsnog niet heel veel rustiger te worden.

We spraken uitgebreid met minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat over de gebeurtenissen van afgelopen jaar en we keken met hem vooruit naar 2019.

Voortgang zien

Dit jaar moet volgens de minister het jaar van de uitvoering worden. Een jaar waarin mensen eindelijk voortgang zien in hun dorp, wijk, straat en huis.

Maar harde beloftes wil Wiebes daarover niet doen. 'Dat is ingewikkeld als je niet alleen verantwoordelijk bent', zegt hij. 'Ik ben systeemverantwoordelijk voor de veiligheid, maar niet voor de regionale plannen of voor het veiligheidsoordeel. En ik ben ook geen aannemer.'

Over het geld is Wiebes stelliger. Dat mag geen probleem zijn, verzekert hij. 'De nieuwe operatie stokt niet vanwege geld.'

Wel veel geregeld

Een jaar geleden was Wiebes nog erg ongerust, zo vertelt hij. 'De schadeafhandeling lag stil. De versterking lag 90 procent achter op schema. De gaswinning denderde rustig door. En over toekomstperspectief werd niet eens gepraat.'

'We hebben het afgelopen jaar wel veel geregeld', aldus de bewindsman. Die meteen erkent dat het probleem voor veel Groningers daarmee niet is opgelost.

Gaswinning bijna op nul in 2022

Als we Wiebes mogen geloven, dan blijft er over een aantal jaar niet veel meer over van de gaswinning in Groningen. 'Het is nog niet helemaal op nul, maar het gaat echt hard', zegt hij. 'In 2022 is er bijna geen gaswinning meer in Groningen.'

Dat de veiligheid daarmee niet automatisch terug is, erkent Wiebes. 'Volledig veilig is het pas als ik van experts hoor dat het veilig is. Eerder stoppen we niet met versterken.'

Zijn er genoeg werknemers?

Die versterking is afhankelijk van een aantal zaken: plannen, geld en de uitvoering. Voor dat laatste onderwerp zijn veel mensen nodig. Het is de vraag of die er in voldoende mate zijn.

'Een aandachtspunt is de capaciteit van de organisatie van de Nationaal Coordinator Groningen (NCG)', zegt Wiebes. 'Daar zijn we aan het werven. Dat is in deze arbeidsmarkt best ingewikkeld, maar we zetten alle zeilen bij.'

Dit geldt niet alleen voor de NCG, maar ook bij ingenieursbureau's. 'Ik kan de Groningse ingenieursmarkt niet eventjes nu doorgronden', zegt Wiebes. 'Maar ja, die mensen hebben we ook nodig.'

Terugkijkend

Terugkijkend op afgelopen jaar, had Wiebes graag meer druk gezet op de versterkingsoperatie. 'Die liep al langer stroef', zegt hij. 'Achteraf had ik me daar nog meer druk over moeten maken. Ik heb me ook eindeloos lopen opwinden om de nieuwe operatie beter in de vingers te krijgen. Ik ben af en toe uit m'n dak gegaan. Misschien had ik dat meer moeten doen.'

'Maar uiteindelijk wil iedereen hetzelfde. En dat is voortgang', aldus Wiebes. 'We moeten het dus ook samen doen.'

