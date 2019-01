Engels: 'Wij kunnen pas verder als minister goedkeuring geeft'

Burgemeester Hans Engels van Loppersum houdt gemengde gevoelens over aan het gesprek met minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat maandag.

De minister sprak 's avonds met het college van burgemeester en wethouders in Loppersum. Heet hangijzer was het versterkingsplan.

Emotionele reacties

Vorige maand hield de gemeente Loppersum veertien infoavonden om inwoners bij te praten over de versterking. Daarop kwamen boze en emotionele reacties vanuit de inwoners zelf, met name omdat er nog geen geld is om te beginnen met de inspecties en de versterking zelf.

Pas als de minister het plan van aanpak van de gemeente goedkeurt, komt geld beschikbaar voor de inspecties en bouwkundige maatregelen om de huizen veiliger te maken.

Niet tevreden

Engels heeft Wiebes op het hart gedrukt om daar snel werk van te maken: 'We hebben gezegd: minister, help ons nou, keur ons plan goed. We wilden 2 januari aan de slag. Het is nu 14 januari en kunnen nog niets beginnen. Daar zijn we niet heel tevreden over, om het maar eufemistisch te zeggen.'

Volgens de burgemeester heeft Wiebes de intentie om vaker en sneller met de gemeente te praten over het gasdossier.

'We willen de minister ervan doordringen dat er een maatschappelijke werkelijkheid is die niet aansluit bij de politieke werkelijkheid in Den Haag. Dat willen we bij hem tussen de oren krijgen', aldus Engels.

