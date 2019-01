Deel dit artikel:













Marine staakt vanwege slecht weer zoektocht naar containers Een aangespoelde container, nog tientallen zijn van de radar verdwenen (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De Koninklijke Marine heeft twee schepen in stelling gebracht om te helpen zoeken naar de containers die vanaf het vrachtschip MSC Zoe in zee zijn beland. Maar vanwege het slechte weer kunnen die voorlopig nog niet in actie komen.

Dat zegt een woordvoerder van Defensie tegen Omrop Fryslân. Ook Rijkswaterstaat kan vanwege het slechte weer voorlopig nog niet beginnen met het bergen van de containers.

Sonar Defensie stuurt de Zr. Ms. Vlaardingen en de Zr. Ms. Luymes naar het gebied waar de containers liggen. Beide schepen hebben sonar aan boord. De Zr. Ms. Vlaardingen is een mijnenjager van 50 meter lang. Volgens Defensie kan het schip onder water bijna alle objecten opsporen. De Zr. Ms. Luymes is 75 meter lang, en een zogenoemd 'hydrografisch opnemingsvaartuig'. Dat betekent dat het wordt gebruikt om de zeebodem in kaart te brengen. Lastig bergen Volgens Defensie is het in de harde wind en hoge golven lastig om effectief containers te zoeken. Omdat het weer ook niet niet snel beter lijkt te worden, is het nog onduidelijk hoe het zoeken de komende dagen zal verlopen. Lees ook: - 'Maanden durende' bergingsoperatie start ook dinsdag nog niet

