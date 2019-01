KNRM rukt vaker uit door lange, hete zomer

Het reddingsschip Annie Jacoba Visser waarmee vrijwilligers bij de KNRM in Lauwersoog uitrukken (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

Het aantal reddings- en hulpverleningsacties van de KNRM in onze provincie is het afgelopen jaar fors gestegen vergeleken met 2017. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de reddingmaatschappij.

De toename loopt in de pas met het landelijke beeld. De KNRM verklaart de stijging door de lange, hete zomer van vorig jaar.

Lauwersoog

Vanuit Lauwersoog moesten de vrijwilligers van de KNRM vorig jaar 48 keer in actie komen. Het jaar ervoor rukten de reddingswerkers nog 26 keer uit. Ter vergelijking: in 2016 waren er 53 reddings- en hulpverleningsacties, in 2015 ging het om 32 acties.

Eemshaven

Vanuit de Eemshaven werd het afgelopen jaar 35 keer worden uitgerukt. Dat was vijf keer meer dan het jaar ervoor. Zowel in 2015 als 2016 kwamen de reddingswerkers zeventien keer in actie.

Schiermonnikoog

De KNRM-post op Schiermonnikoog moest vorig jaar 60 keer optreden. Dat was tien keer meer dan in 2017, maar wel minder dan de 97 respectievelijk 81 acties in 2016 en 2015.

Landelijke cijfers

Landelijk voeren de vrijwilligers van de KNRM vorig jaar 2.508 keer uit. Daarbij werden er 4.313 mensen gered of geholpen. Dit is een stijging van bijna 20 procent vergeleken met voorgaande jaren.

De helft van alle reddings- en hulpverleningsacties vond plaats in de zomermaanden juni, juli en augustus.

Lees ook:

- KNRM-redder staat oog in oog met slachtoffers: 'intense ontmoeting'