'Itakura is een middenvelder die ook achterin kan spelen'

FC Groningen heeft met de komst van de 21-jarige Ko Itakura de vierde aanwinst van de winter binnen. 'Het is een middenvelder die ook achterin zou kunnen spelen', zegt technisch manager Ron Jans.

Itakura speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij Vegalta Sendai, een middenmoter in de J1 League, het hoogste niveau van Japan. 'Hij was uitgeleend door zijn club Kawasaki Frontale om zoveel mogelijk minuten te maken', zegt Jans.

'Bij Sendai heeft hij veel wedstrijden als centrale verdediger gespeeld, maar wij zien hem vooral als middenvelder', zegt Jans. 'Ondanks dat hij lang is, is hij vooral een voetballende, verdedigende middenvelder. Hij ziet zichzelf ook als middenvelder.'

De Japanner is door Manchester City aangeboden bij FC Groningen. 'Het speelde al sinds begin december, maar zulke processen zijn vrij lastig', vertelt algemeen directeur Hans Nijland.

Werkvergunning

'Op een gegeven moment werden wij benaderd door Manchester City met de vraag of hij hier gestald mocht worden, ook omdat Doan hier speelt. Toen moest City zelf nog rond komen met de speler. Hij heeft ook nog een werkvergunning nodig en dat zal nog een aantal weken in beslag nemen.'

Met de komst van Itakora heeft Groningen er wederom een middenvelder bij. Dat is volgens Jans geen probleem. 'Concurrentie kan een elftal beter maken, soms ook minder. Bij Itakura is het wel zo dat hij de tijd krijgt. Hij gaat tegen Heracles geen minuten maken als de papieren niet rond zijn. Hij krijgt de tijd, maar als hij goed genoeg is zullen we het zien.'

Nog een speler?

Ook met de komst van de vierde winterse aanwinst is FC Groningen mogelijk nog niet klaar. 'Er gebeurt misschien nog meer. Alertheid is dus geboden', lacht Nijland.

