Lopend Vuur: Ik heb zin in een ouderwetse winter

Schaatsen uit het vet, koek en zopie in de kraampjes, sneeuwballen gooien en lekker met de slee glijden. Het is het typische beeld van een ouderwetse winter.

Winters waarin we schaatstochten kunnen maken op de meren en waarin kinderen een dagje ijsvrij krijgen.

Tot nu toe kenmerkt de huidige winter zich door hoge temperaturen, regen en wind. In de verte gloort wel de voorspelling van Piet Paulusma dat er nog een echte winter aankomt.

Hoe denk jij hierover? Zie je uit naar de winter of kan het voor jou niet snel genoeg lente worden?

