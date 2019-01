Grote file op A28 door kettingbotsing is opgelost (update)

Door een kettingbotsing op de A28 bij Tynaarlo stond het verkeer richting Groningen dinsdagochtend muurvast. Ook in de kijkersfile richting Assen ontstond een ongeluk.

Rijkswaterstaat was tot 9.00 uur bezig met opruimwerkzaamheden. Daarna losten beide filessnel op.

Acht auto's

Bij het ongeluk in de richting van Groningen waren volgens een politiewoordvoerder acht auto's betrokken. Op het hoogtepunt van de file bedroeg de vertraging meer dan een uur.

Via vluchtstrook

Door het ongeluk was de rijbaan richting Groningen afgesloten. Het verkeer werd via de vluchtstrook geleid. Door sluipverkeer dat de A28 vermeed, was het ook onder meer in het dorp Vries erg druk.

Ongeluk in kijkersfile

Ook in de richting van Assen moesten automobilisten rekening houden met vertraging. In de kijkersfile botsten twee auto's op elkaar. Daardoor was ter hoogte van afrit Zuidlaren de linkerrijstrook afgesloten.

Bij beide ongelukken raakte niemand gewond, wel is er veel blikschade.



Update: bericht is aangevuld met de reactie van Rijkswaterstaat en informatie over het ongeluk in de kijkersfile.