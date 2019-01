Hoe is het met de dakloze jongen die de Kerst in een hotel doorbracht?

Het was hét kerstverhaal van 2018: de 20-jarige dakloze die dankzij een foto van hem in de stationshal in Stad de feestdagen in een hotel mocht doorbrengen. Maar hoe gaat het nu met hem?

Langer in hotel

De jongen, Mathijs, kon eind vorig jaar op veel steun rekenen nadat stadsfotograaf Joram Krol hem in de stationshal fotografeerde. Een hotelmanager in Stad zag die foto en bood de jongen een kamer aan. In de tussentijd vond Stichting Straatwijs woonruimte.

'Hij heeft inmiddels onderdak gevonden. Daarnaast krijgt hij passende hulp om uiteindelijk weer op eigen benen te kunnen staan', laat een woordvoerder van de stichting weten.

Twaalf dagen in hotelkamer

Mathijs zou in principe tot 1 januari in het hotel blijven, maar zijn verblijf duurde nog wat langer, vertelt de manager.

'Omdat zijn nieuwe plekje nog niet beschikbaar was, is hij uiteindelijk tot zaterdag 5 januari bij ons gebleven. Vanaf Kerstavond dus in totaal twaalf dagen. Het afscheid was daarna kort maar krachtig. Het was goed zo.'

Even tot me door laten dringen. Dit is wat ik al die tijd nodig had Mathijs - Voormalig dakloze

Warm bed

Stichting Straatwijs is tevreden dat de hulpactie heeft geleid tot het tijdelijke onderkomen.

'Er wordt nog gezocht naar de juiste plek voor hem, maar hij heeft een warm bed en een plek waar hij kan bijkomen. Daar zijn we heel blij mee. Mooi detail is dat hij met één rugzakje in het hotel aankwam en met zes dozen vol kleding en schoenen het hotel verliet.'

'Dit is wat ik al die tijd nodig had'

Over hoe het nu met de jongen gaat, kan Straatwijs geen mededelingen doen. Maar op zijn eigen Facebookpagina is de jongen daar zelf heel open over. Hij schrijft onder meer over 'onverwerkt verdriet', maar zegt ook dat hij zich nu 'zelfverzekerder' voelt en weer op de goede weg is. En bij een foto van zijn achtertuin staat: 'Even tot me door laten dringen. Dit is wat ik al die tijd nodig had.'

Toekomst

Naast een hotelkamer kreeg Mathijs rond de feestdagen ook een opleiding en een baan aangeboden. Maar dat is volgens Straatwijs op dit moment toekomstmuziek.

'Dat is nu niet aan de orde. Er moet eerst goed uitgezocht worden hoe hij geholpen kan worden. Dakloos zijn is niet niets, het levert nogal een trauma op. Dat moet je eerst verwerken. Hij heeft ruim een half jaar op straat doorgebracht. Zoiets gaat je niet in de koude kleren zitten.'



Ik heb bewust geen contact meer gehad. De hele actie heeft me best wat energie gekost Barmhartige hotelmanager

'Afstand genomen'

De barmhartige hotelmanager zegt trots te zijn op de goede afloop. Nadat de jongen uitcheckte, is er verder geen onderling contact meer geweest.

'Bewust niet, want de hele actie heeft me best wat energie gekost. Je hebt toch met zo'n jongen te doen. Daarom heb ik nu bewust wat afstand genomen. Binnenkort ga ik nog eens met het team van Straatwijs zitten om de actie na te bespreken. Mooi dat we dit met z'n drieën voor elkaar hebben gebokst.'

Vervolg

Volgens de manager smaakt de actie bovendien naar meer. 'Ik vond het een mooi avontuur, dus ik denk niet dat dit de laatste keer is dat we iemand in nood hebben opgevangen in het hotel. Maar hoe dat precies invulling krijgt, gaan we nog bespreken.'

De hotelmanager wil niet met zijn naam in de media.

