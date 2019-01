Celstraffen geëist tegen 'hotelpiraten' (update)

De officier van justitie heeft dinsdag celstraffen geëist tegen Jan V. en Jolanda H, de 'hotelpiraten'. Het stel wordt verdacht van zestig gevallen van oplichting bij diverse horecaondernemers.

Jan hoorde een celstraf van vier jaar tegen zich eisen, de maximale straf voor oplichting. Omdat Jolanda zich aan minder strafbare feiten schuldig heeft gemaakt, was de eis tegen haar iets milder. Zij hoorde een celstraf van drie jaar tegen zich eisen.

Volgens het Openbaar Ministerie lieten Jan en Jolanda vanaf augustus 2017 een jaar lang de ene na de andere gedupeerde achter in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Zaak komt aan het rollen

Jan V. en Jolanda H. logeerden en aten gedurende een jaar in een groot aantal hotels en B&B's en vertrokken steeds zonder te betalen. Doordat de eigenaar van Hotel Marcant in Tubbergen een bericht over het stel online zette, kwam de zaak aan het rollen.

Horecaondernemers in onder meer Winschoten, Stadskanaal, Gieten, Meppel en Ommen herkenden het verhaal. Dat kwam in de media, waarna het stel zichzelf op 16 augustus vorig jaar meldde bij de politie. Sindsdien zitten Jan en Jolanda vast. Het stel is al vaker veroordeeld voor soortgelijke zaken.

Bekentenis

'Wij stonden overal in de krant. We dachten: nu is het mooi geweest', verklaarde Jan dinsdag tegen de rechter. In negen verhoren bekende het stel nagenoeg alles. Ze hadden naar eigen zeggen geen inkomen en leefden een jaar lang op de zak van anderen. 'Het was een kwestie van overleven', zei Jolanda.

De rechter vond het opvallend dat veel gedupeerden lid zijn van een kerkgenootschap. 'Zij zijn vaak te goeder trouw', erkende Jan. Dat het stel juist kerkgangers dupeerde, noemde Jan een soort wraak. Hij zegt jarenlang misbruikt te zijn door iemand van de kerk.

Waslijst aan vorderingen

In de rechtszaak bleek dat de vorderingen van de benadeelde horecaondernemers niet op een hand te tellen waren. 'Het is een waslijst', merkte de rechter op. Eén van de hoogste was een bedrag van drieduizend euro voor een ontvreemd schilderij. Bij veel vorderingen lopen de kosten flink op, vanwege vernielde sloten.

Jan vertelde dat het allemaal fout is gegaan toen hij rond zijn 38ste een burn-out kreeg. Al 23 jaar is oplichten en bedriegen de rode draad in zijn leven. Eerder kreeg hij daarvoor tbs opgelegd.

Kans

Het echtpaar geeft aan graag een kans te willen krijgen om zich te verbeteren. 'Ik wil dit leven nooit meer, ik wil een normaal leven', zegt Jolanda. 'Het wordt een kwestie van keihard werken', antwoordde Jan toen de rechter aan hem vroeg hoe het stel de schade wil terugbetalen aan de gedupeerden.

De officier van justitie noemde de handelswijze van het stel 'een schoolvoorbeeld van oplichting'. Ook achtte de officier Jan en Jolanda toerekeningsvatbaar, vanwege hun planmatige en berekenende werkwijze. Naast de geëiste celstraffen liet de officier ook weten dat de hotelbranche gewaarschuwd moet worden voor het stel.

