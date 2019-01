Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











UMCG vindt nieuwe genen voor depressie (Foto: RTV Noord)

In een internationaal onderzoek, dat onder leiding staat van wetenschappers van het UMCG in Stad, zijn nieuwe genen gevonden die samenhangen met depressie. In totaal leverde het onderzoek twintig nieuwe 'genetische markers' op.

Twintig is een bescheiden aantal, maar het draagt zeker bij aan het totaalplaatje. Omvangrijke studies Jarenlang is geprobeerd de genetische achtergrond van psychiatrische ziekten en problemen te achterhalen. Steeds zonder het gewenste resultaat, maar met name de steeds omvangrijker wordende studies met zowel genetische informatie als informatie over depressie, hebben tot het succes van de UMCG-onderzoekers geleid. Combineren Het UMCG-team maakte gebruik van eerdere studies, waarin gezocht is naar genen die depressie veroorzaken. Hun aanpak richtte zich op het combineren van studies over depressies met twee andere psychiatrische aandoeningen: schizofrenie en bipoliare stoornis. Deze aandoeningen hebben een gedeelde genetische achtergrond met depressie. Door dit met elkaar te vergelijken konden de onderzoekers de nieuwe genetische markers vinden. Lees ook: - Groningers hebben minste kans om depressie te ontwikkelen

- UMCG ontvangt subsidie voor depressie-onderzoeksmethoden