'Wij zijn beter in het mobiliseren van vrijwilligers dan overheidsinstanties'

Zeehondencentrum Pieterburen wil graag een grotere rol spelen in het mobiliseren en inzetten van vrijwilligers na rampen in het kustgebied, zoals met containerschip MSC Zoe. Dat laat directeur Niek Kuizenga weten.

'Een grotere rol klinkt wat borstklopperig, maar het klopt dat we dat willen doen', bevestigt hij. 'We nemen graag onze verantwoordelijkheid, want we maken ons zorgen over de gevolgen van de containerramp. We vrezen dat er nog veel meer op ons af gaat komen.'

Voordelen

Hij noemt het Zeehondencentrum een actiegerichte club met een grote achterban. En dat biedt volgens Kuizenga voordelen. 'Het waterschap, Rijkswaterstaat en de gemeente willen daar natuurlijk ook een rol in spelen. Maar ik denk dat wij beter in het mobiliseren van vrijwilligers zijn dan overheidsinstanties.'

Social media

Het Zeehondencentrum merkte tijdens de opruimactie duidelijk de meerwaarde van social media om vrijwilligers op de been te krijgen. Via de online kanalen werd er een enorme boost gecreëerd om mee te doen aan de opruimactie. 'De volgende keer doen we dat weer zo', merkt Kuizenga op.

Gevolgen?

Of de containerramp directe gevolgen heeft voor de zeehonden in de Wadden- en Noordzee, durft hij niet te zeggen. 'Ik hoop het niet, maar we gaan het wel monitoren met allerlei instanties. We steken binnenkort de koppen bij elkaar om de gevolgen goed in de smiezen te krijgen.'

Wij zullen het Waterschap en andere partijen er zeker op aanspreken als het opruimen niet gebeurt Niek Kuizenga - Directeur Zeehondencentrum Pieterburen

De directeur van het zeehondencentrum hoopt dat het blijft bij wat de containerramp tot dusver teweeg heeft gebracht, maar rekent zich nog niet rijk. 'We bekijken de kustlijnen nog iedere dag en zien nog steeds veel van die piepkleine granulaatkorreltjes liggen', zegt hij.

Aanspreken

Of de speciale stofzuiger die de korreltjes moet opruimen genoeg soelaas biedt, weet Kuizenga nog niet.

'Die korreltjes zijn echt heel klein, er gaan algen omheen zitten, het verkleurt en gaat steeds meer op in de natuur. Ik ben bang dat het daardoor in de magen van vogels en zeehonden terechtkomt. Er moet dus echt snel actie worden ondernomen. Wij zullen het Waterschap en andere partijen er zeker op aanspreken als dat niet gebeurt.'

Lees ook:

- Directeur Zeehondencentrum: 'Extra hulp vrijwilligers is nu niet nodig'

- Zeehondencentrum teleurgesteld dat hulp scholieren is afgewezen

- Alles over de containerramp