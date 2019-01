Wat is het geheim van een goede bruidsfoto?

Wat maakt een bruidsfoto nu een goede bruidsfoto? Het antwoord op die vraag weet de Groninger bruidsfotograaf Benaissa El Yamani. Hij is onlangs tot jurylid gekozen van de Bruidsfoto Award.

De 31-jarige El Yamani won zelf in drie jaar tijd tien Bruidsfoto Awards in verschillende categorieën. Dat hij goed kan fotograferen, blijkt wel uit het feit dat een foto van hem in het wereldberoemde museum het Louvre in Parijs heeft gehangen.

'Ik ben best trots dat Bruidsfoto Award me nu als jurylid heeft gevraagd', vertelt de Stadjer. 'De organisatie kwam vanwege mijn foto's bij mij natuurlijk, maar ook omdat ik nog zo jong ben'.

1200 foto's

De vier juryleden van de Bruidsfoto Award hebben uit ruim twaalfhonderd foto's een selectie gemaakt waar de mensen op kunnen stemmen. In mei worden de winnaars bekendgemaakt.

El Yamani leerde het bruidsfotovak bij stadgenoot en bruidsfotograaf Kars Tuinder. Met zijn tweeën veroverden ze de hele wereld. Van Japan tot Amerika. Van Noorwegen tot Westernieland.

Maar in 2018 besloot El Yamani voor zichzelf te beginnen. 'Dat was best een stap. Ik heb het eerst nooit aangedurfd. Maar ik werd aangemoedigd door anderen en toen heb ik het toch maar gedaan.'

Oude leermeester

Dat legde hem geen windeieren. De zaak gaat goed en hij kreeg als kers op de taart ook nog een uitnodiging als jurylid. In die rol heeft hij ook de foto's van zijn oude leermeester beoordeeld. 'Dat was best een raar gevoel. Maar ik heb het zo eerlijk mogelijk gedaan. Daarnaast doe ik het natuurlijk niet alleen. Van belangenverstrengeling is geen sprake.'

Maar wat is nu het geheim van een mooie bruidsfoto? 'Dat is dat ene unieke moment tijdens de trouwdag. Het moment dat je niet nog een keer kunt doen. Ik heb zelf een foto gemaakt van een bruid en bruidegom in de kerk. Een vrouw in een rolstoel komt naar ze toe en legt haar hand in die van de bruidegom. Dat is wat ik bedoel'.

Drank over bruidsjurk

El Yamani vindt niet dat het alleen maar ontroerende of romantische foto's hoeven te zijn. 'Een collega van mij, Damon Pijlman, maakte ooit een foto op het moment dat de bruid een vol glas met drank over haar bruidsjurk krijgt. Dan heb je wel een spraakmakend moment te pakken, haha.'

Maar niet alleen het moment is belangrijk voor een goeie foto. 'Het gaat natuurlijk ook om de compositie. En de foto mag niet te veel bewerkt zijn. Daar wordt ie vaak niet beter van.'

Zijn jurylidmaatschap van de Bruidsfoto Award is in principe maar voor een jaar. El Yamani vindt dat niet erg. Volgend jaar doe ik zelf weer mee. Ik vind het fotograferen veel te mooi.'