'Weet jij als ondernemer hoe winstgevend je bent?'

Als ondernemer mag je misschien een geboren optimist zijn, bij geldproblemen helpt het niet om die weg te wuiven. NoordZaken-expert en financieel coach Monica ten Hoove vindt dat ondernemers beter op de hoogte moeten zijn van geldzaken binnen hun bedrijf.

Door Monica ten Hoove

Als ondernemer ben je niet alleen kapper of restauranteigenaar, je bent ook gelijk marketeer, inkoopmanager, schoonmaker en personeelsfunctionaris. Sommige taken kun je natuurlijk uitbesteden, maar uiteindelijk ben jij verantwoordelijk.

Harde werkers

Je bent ook de financieel manager van je eigen bedrijf. Het is een punt waar veel ondernemers en kleinere ondernemingen op vastlopen. Dat gaat niet om kleine aantallen, want ruim 350.000 zelfstandige ondernemers verkeren in financiële problemen.

Geen hulp vragen

Hulp vragen doen ze nog minder dan particulieren. Ze redden zich zelf wel. Ze gaan ervan uit dat de omzet de volgende maand zal stijgen. Dan komt alles weer goed, of ze werken nog wat harder. De meeste ondernemers die ik tegenkom zijn harde werkers en positieve denkers.

De financiële kant van ondernemen is voor menig ondernemer de minst leuke kant. De boekhouding besteden ze dan ook vaak uit aan een administratiekantoor of accountant. Dan zijn zij er tenminste vanaf.

Natuurlijk is het goed om werkzaamheden uit te besteden waar je niet goed in bent of die je focus afleiden van hetgeen je wilt bereiken. Maar er zijn ook ondernemers die hiermee het financieel inzicht in hun bedrijf kwijtraken. De gevolgen hiervan kunnen desastreus zijn.

Achter de feiten aan

De boekhouder is ook een beetje mosterd na de maaltijd. Hij komt na afloop van een kwartaal met cijfers en al bestudeer je deze cijfers altijd goed, iets wat lang niet alle ondernemers doen, dan nog loop je maanden achter de feiten aan. Je komt er dan bijvoorbeeld eind april achter dat de kosten over het eerste kwartaal te hoog waren.

Winst, daar gaat het om

Dat had je eind januari al willen weten, want dan had je er gelijk iets aan kunnen doen. Veel ondernemers zijn wel altijd goed op de hoogte van de omzetten. Een hoge omzet zegt alleen weinig. Wanneer ook de kosten hoog zijn, blijft er niet veel of zelfs helemaal niets van die omzet over. De winst, daar gaat het om. Weet jij hoe winstgevend jouw bedrijf is?

Een ander veelvoorkomend probleem bij ondernemers is dat ze geen geld opzij zetten voor de btw en inkomstenbelasting. De inkomsten kunnen niet allemaal uitgegeven worden; een deel moet apart gezet worden om de belastingen te betalen. Het gaat vaak om hoge bedragen. Ga je er niet zorgvuldig mee om? Dan is het vaak de start van meer financiële problemen.

Inzicht is essentieel

Hoge privé-onttrekkingen kunnen ook een zeer negatieve invloed hebben op je bedrijf. Natuurlijk moet je jezelf een salaris betalen, maar dit moet wel in verhouding zijn met de resultaten.

Het is belangrijk om ook je privéfinanciën goed op orde te hebben. Heb je dat niet, dan kan dit namelijk negatieve gevolgen hebben voor je bedrijf. Je hoeft als ondernemer geen accountant te worden, maar inzicht in je financiële situatie is belangrijk en essentieel voor het slagen van je onderneming.

Mijn vijf tips

– Maak ieder jaar een financiële planning en houd deze maandelijks bij.

– Geldmanagement helpt je doorlopend inzicht te hebben in je financiële situatie. Open aparte rekeningen om de btw en inkomstenbelasting op te reserveren. Een aparte rekening voor de kosten zorgt ervoor dat je altijd weet hoeveel geld je nog beschikbaar hebt om kosten te maken. Houd in ieder geval privé en zakelijk strikt gescheiden.

– Zorg ook voor een goede privé-boekhouding.

– Houd je financiële kennis up-to-date, ook wanneer je je boekhouding uitbesteedt. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de financiën.

– Roep hulp in als je er zelf niet uit komt. Wacht daarmee niet te lang.

Monica ten Hoove is financieel coach en eigenaar van Cijfers & Centen. Ze helpt ondernemers, werkgevers en particulieren om financiële rust te vinden.

