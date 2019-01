Deel dit artikel:













Zwaar verwaarloosde Nancy vindt tóch een nieuw baasje Hond Nancy heeft weer een nieuw thuis (Foto: Eigen foto)

Ze mist een paar tanden, kan niet ver lopen en is minimaal negen jaar oud: de Old English Bulldog Nancy. Vriendelijk gezegd: Nancy is niet moeders mooiste.

Geschreven door Steven Radersma

Verslaggever

Eigenlijk was er weinig hoop op een nieuw thuis voor deze asielhond. En toch is het gelukt.

TV Noord Nancy verbleef al een paar maanden in het asiel in Zuidwolde, toen ze op 4 oktober jongstleden, dierendag, stram de studio van TV Noord binnenliep. Met dit optreden hoopte het asiel een nieuw baasje voor haar te vinden. Nancy bij haar optreden in de tv-studio (Beeld: RTV Noord)

Broodfokker De bulldog was in beslag genomen bij een broodfokker, vertelde haar verzorger destijds. Ze had in een kist vele nestjes jonge bulldogs voortgebracht, zonder dat er goed voor haar werd gezorgd. Toen ze samen met een aantal andere bulldogs in beslag werd genomen, verkeerde ze in een deplorabele staat. Anoniem Na haar televisie-optreden bleef het lange tijd stil. Maar onlangs meldde zich tóch een nieuw baasje. Het is een vrouw uit het zuiden van het land, die anoniem wil blijven omdat ze geen bezoek wil krijgen van de voormalige eigenaar van Nancy.



Ze stuurde een foto met daarop een ogenschijnlijk tevreden Nancy, in een grote mand, lekker voor de verwarming.