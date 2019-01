Verdachte van moord zonder lijk komt voor strafzaak naar Nederland

De 71-jarige verdachte van de moord op de verdwenen Ilham Benchelh uit Siddeburen Kasem M., heeft alsnog een paspoort gekregen waarmee hij Marokko mag verlaten.

Daardoor kan M. aanwezig zijn bij zijn strafzaak die dient op 11 februari. Zijn advocaat Fred Kappelhof bevestigt een bericht hierover van het Dagblad van het Noorden.

Benchelh

Benchelh verdween in januari 2010 onder verdachte omstandigheden. Justitie denkt dat ze is vermoord, maar haar lichaam is nooit gevonden. M. is verdachte in deze zaak. Hij is de toenmalige echtgenoot van Benchelh. M. werd vlak na de verdwijning van de vrouw als verdachte aangehouden, maar na acht maanden vrijgelaten.

Marokko

De zaak zou in november worden behandeld in Groningen, maar dat kon niet doorgaan omdat M. in Marokko woont. Hij kon dat land niet uit, omdat hij geen paspoort meer had. De moeder van Ilham Benchelh die ook in Marokko woont, heeft aangifte gedaan van vermissing van haar dochter. Daarop is het paspoort van M. in beslag genomen.

Geen visa

M. heeft meerdere keren aan zijn raadsman laten weten dat hij graag zijn eigen strafzaak in Nederland wil bijwonen, omdat hij zijn onschuld wil kunnen aantonen.

Inspanningen

Zowel de advocaat als het Openbaar Ministerie hebben er bij Marokko op aangedrongen om M. de kans te geven zijn rechtszaak in Nederland bij te wonen. Volgens Kappelhof is onduidelijk of het aan deze inspanningen te danken is, dat Kasem M. zijn paspoort heeft teruggekregen.

