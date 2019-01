Deel dit artikel:













Provincie waakt voor invasie van geiten Geiten (Foto: Josh Mazgelis/Flickr (Creative Commons))

De provincie houdt nauwlettend in de gaten of er meer aanvragen zijn voor geitenhouderijen in Groningen. In sommige andere provincies is tijdelijk een stop gezet op nieuwe geitenhouderijen.

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

De provincies hebben dat gedaan omdat het RIVM onderzoek doet naar de effecten van geitenhouderijen op de volksgezondheid. Groningen denkt vooralsnog niet aan zo'n tijdelijke stop. Bang voor waterbedeffect De Partij van de Arbeid in Provinciale Staten is bang voor een waterbedeffect en wil wel actie. 'Op dit moment is de geitenveehouderij nog relatief klein', zegt Statenlid Dominique de Haas. 'Maar een verplaatsing van de problematiek van het zuiden naar het noorden van het land hebben we eerder meegemaakt rondom de intensieve veehouderij.' Scherp in de gaten houden Gedeputeerde Henk Staghouwer zegt dat er op dit moment nog geen aanleiding is om te denken aan een geiten-invasie. Wel houdt de provincie de ontwikkelingen volgens hem scherp in de gaten. 'De voorlopige conclusies van het RIVM laten ook niet direct een relatie zien met de volksgezondheid', zegt Staghouwer. 'Maar we moeten onze ogen niet sluiten voor de effecten van bijvoorbeeld de Q-koorts. Dus daarom volgen we het wel scherp.'