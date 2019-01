Deel dit artikel:













UMCG voert recordaantal levertransplantaties uit met nieuwe techniek Het UMCG (Foto: Dennis Venema)

Dankzij een nieuwe techniek heeft het UMCG in 2018 een recordaantal levertransplantaties uitgevoerd. In totaal kregen 73 mensen een nieuwe lever. Dat is een toename van twintig procent in vergelijking met eerdere jaren.

De toename is te danken aan een speciale machine. In deze zogeheten perfusiemachine worden de levers die in eerste instantie van matige kwaliteit zijn, opgeknapt zodat ze weer volledig kunnen functioneren. Buiten het lichaam getest Dat gebeurt door ze af te spoelen met een zuurstofrijke vloeistof en daarna geleidelijk op te warmen naar 37 graden, waardoor de lever weer optimaal functioneert. Vervolgens wordt de lever buiten het lichaam getest om dan alsnog getransplanteerd te worden. Honderd procent De resultaten van deze nieuwe methode zijn uitstekend. Tot nu toe heeft honderd procent van de patiënten de transplantaties overleefd. Lees ook: - UMCG: Meer kinderen overleven na levertransplantatie