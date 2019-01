Bankpasbende heeft het gemunt op portemonnees en pinpassen

De politie is op zoek naar een bende die in november de portemonnees van drie inwoners van onze provincie, onder wie twee bejaarden, heeft gestolen. Met de buitgemaakte bankpassen namen ze vervolgens geld op.

Om de dieven te pakken, heeft de politie dinsdagmiddag beelden van bewakingscamera's gepubliceerd.

Afleidingsmanoeuvre

Op 10 november 2018 stalen twee vrouwen de portemonnee van een 90-jarige vrouw in Groningen. De vrouw had in de stad een boodschap gedaan. Toen ze haar flat binnenging, liep een van de vrouwen met haar mee naar de lift. Door het slachtoffer af te leiden lukte het hen om de portemonnee van de bejaarde vrouw te stelen.

Op 22 november maakten de vrouwen in een supermarkt in Groningen de portemonnee van een 34-jarige Groningse buit. Met een bankpas die in de portemonnee zat, werd vervolgens gepind bij een geldautomaat in de stad.

'Listig verhaal'

Een dag later sloeg de bende weer toe, nu in Stadskanaal. Een man en een vrouw wisten het volgens de politie met 'een listig verhaal' voor elkaar te krijgen dat een 80-jarige man hen binnenliet in zijn woning.

Daar maakten ze zijn pinpas buit. Met de pas werd later geld opgenomen in Stadskanaal, Haren, Utrecht en Antwerpen.

Vrouwen pinden

Uit bestudering van de camerabeelden werd duidelijk dat de twee vrouwen die de beide diefstallen in Groningen pleegden, met de gestolen bankpassen geld opnamen in Groningen en Stadskanaal.

Door de beelden van de verdachten te publiceren hoopt de politie achter hun identiteit te komen en de bende te kunnen oprollen.