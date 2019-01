Deel dit artikel:













Brand in Winschoter Scheldeflat De brandweer bij de flat (Foto: Huisman Media)

Een aantal appartementen van de Scheldeflat aan de Scheldestraat in Winschoten is uit voorzorg ontruimd vanwege brand. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het vuur ontstaan in een rookruimte.

Bij de brand is veel rook vrij gekomen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Uit voorzorg is wel een aantal appartementen ontruimd. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.