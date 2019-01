Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gehandicapte broertjes aan huis gekluisterd omdat hun busje kapot is (Foto: RTV Noord)

De gehandicapte broertjes Frank en Rob Wolf uit Roden kunnen niet meer naar de dagbesteding in Groningen. Het busje waarmee ze dagelijks in hun rolstoel naar Stad worden vervoerd is kapot en kan niet meer gerepareerd.

Een taxi wordt niet vergoed, waardoor de twee jongens met de zeldzame spierziekte Ataxie van Friedreich aan huis zijn gekluisterd. De vader en moeder van de twee zitten met de handen in het haar. 17.000 euro De stichting Gehandicaptensteun Roden is in de bres gesprongen voor de broers en is geld aan het inzamelen voor een nieuw busje. Inmiddels is dertienduizend euro binnen. Er is nog 17.000 euro te gaan. Voor Frank kan het nieuwe busje niet snel genoeg komen. 'Dan kunnen we eindelijk overal weer heen'.