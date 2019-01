Meerdere auto's met elkaar in botsing op ringweg

Na een botsing met met meerdere auto's op de zuidelijke ringweg in Groningen, is een file ontstaan op het Vrijheidsplein en het Julianaplein.

De betrokken bestuurders zijn door ambulancepersoneel onderzocht. Het is niet bekend of er ook mensen naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Ook is de oorzaak van het ongeval onbekend.

Bergingswerkzaamheden

Vanwege het ongeval is één rijstrook tijdelijk afgesloten wegens bergingswerkzaamheden. Dit zorgt op het Vrijheidsplein en het Julianaplein voor file.