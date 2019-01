Dit mag je volgens Meindert Talma niet missen op ESNS

De Groninger binnenstad staat vanaf woensdag weer in het teken van Eurosonic Noorderslag (ESNS). Met 350 bands en artiesten is kiezen bijkans onbegonnen werk. Zanger en ESNS-veteraan Meindert Talma - hij speelde er meerdere keren - geeft drie tips en voorspelt de winnaar van de Popprijs.

'Eurosonic heeft voor mij wel veel betekend', vertelt Talma in zijn woning in Noordhorn. 'In het begin heette dat nog Euroslag. Ik heb er gespeeld in 1997 en 1998. 1999 was voor mij een soort doorbraak. Mijn huidige platenbaas van Excelsior zag mij toen in Huize Maas en dat leverde ons een platencontract op. Een jaar later speelde ik op Noorderslag.'

'Ik ben zelf niet echt meer zo bezig met het ontdekken van nieuwe bands, maar gelukkig zit ik in een app-groep met vrienden die dat wel doen en die hebben mij een paar tips gegeven.'

Tip 1: Shht

'Tip nummer één is uit Gent, België, de band Shht. Ze spelen een soort van spacerock, het is een hele mooie, gekke band.'

Shht staat woensdagavond in het Poolcentrum aan de Akerkhof 4.

Tip 2: Belako

'M'n tweede tip is Belako uit Bilbao, Spanje. Een mooie jonge band, ze spelen een soort van postpunk. Er spelen twee meiden in, ze zijn lekker met synthezisers in de weer. Leuke band.'

Belako treedt vrijdagavond op in Vindicat/Mutua Fides

Tip 3: Fontaines D.C.

'De derde band komt uit Dublin, Fontaines D.C., dat is meer rock. Ze spelen in Vera. Leuke band, wat ik er van zag.'

Fontaines D.C. staat vrijdagavond in Vera.



Wie wint de Popprijs?

'Voor de Popprijs dit jaar zit ik te denken aan een oeuvreprijs. Dat heeft te maken met twee gewaardeerde collega-artiesten die met het werk van Boudewijn de Groot aan de slag zijn geweest. De Kik speelde twee albums van hem integraal na en Mauro Pawlowski, een Belg deed hetzelfde met een andere elpee van Boudewijn de Groot. Hij heeft zelf het afgelopen jaar ook nog een plaat uitgebracht. Ik zou het wel mooi vinden als hij die prijs zou krijgen.'

