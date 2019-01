Kraantje Pappie uitgeroepen tot beste noordelijke artiest

Een nieuwe awardshow bedoeld om de noordelijke popcultuur te eren. Met die insteek is in Groningen dinsdagavond voor de eerste keer het Popgala Noord georganiseerd. Kraantje Pappie werd uitgeroepen tot beste artiest.

Het werd een evenement vol glitter en glamour, maar wel op een noordelijke manier.

Vieze rode loper

'Ja, de rode loper is nu nog rood maar aan het einde avond verwacht ik wel een andere kleur. We zijn hier immers wel in Groningen', vertelt Joey Ruchtie namens de organisatie. Popgala Noord is een initiatief van Eurosonic Noorderslag (ESNS), de noordelijke popkoepels, gemeenten en scholen.

'We wilden nog een extra element toevoegen aan het muziekevenement. In het verleden hebben we de woensdag er al bij geplakt en we dachten we kunnen er ook nog wel een dinsdagavond aan toevoegen', vertelt Ruchtie. De avond is volgens hem bedoeld om vooral de muziekindustrie van het Noorden in de spotlights te zetten.

Er zijn zeven awards uitgereikt. De genomineerden moesten affiniteit hebben met Groningen, Drenthe of Friesland en een wezenlijk verschil hebben gemaakt in het afgelopen jaar.

Zo ging de prijs voor beste artiest naar Kraantje Pappie. Hij kon zelf niet aanwezig zijn bij de prijsuitreiking in verband met een optreden bij Amstel Live, maar hij liet via een videoboodschap weten blij te zijn met de prijs.

Alle winnaars

Winnaar Beste talent

Isa Zwart

Winnaar Beste artiest

Kraantje Pappie.

Winnaar Beste innovatie

Chordify, een muziekdienst die muziek omzet naar akkoorden

Winnaar Beste podium

Podium Asteriks



Winnaar Beste festival

Into The Great Wide Open

Winnaar Beste technische leverancier

InterStage BV

Winnaar beste collega

Koen Haringa

De jury die de prijswinnaars heeft gekozen bestond uit: Joey Ruchtie (programmeur ESNS), Walter Flapper (artiestenmanager), Eva van Netten (programmeur en muzikante), José Woldring (PR-manager en ondernemer), Robbert Oosting (journalist) en Sander Warmerdam (hoofdredacteur Leeuwarder Courant).

Nog meer prijsshows

Er worden deze week nog meer prijzen verdeeld. Woensdag is de Music Moves Europe Talent Award (MMETA). Dan worden er prijzen uitgereikt aan artiesten die het Europese geluid van vandaag en de toekomst presenteren.

Zaterdag is de uitreiking van de Popprijs. Dat is een prijs voor de persoon of artiest die in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek.

Lees ook:

- Dit mag je volgens Meindert Talma niet missen op ESNS

- Dit mag je volgens Marlene Bakker niet missen op ESNS

- Dit mag je volgens Inge van Calkar niet missen op ESNS