Honderden suggesties binnengekomen voor nieuwe DAL-gemeentenaam

Inwoners van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben tot nu toe vierhonderd mogelijke namen doorgegeven voor hun nieuwe gemeente.

'Mensen zijn kennelijk heel creatief', zegt burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl blij verrast.

Top 3

Eind vorig jaar gaven de drie gemeenteraden unaniem het ja-woord voor de fusie, op 1 januari 2021. Inwoners kunnen nu suggesties indienen voor een naam. Een speciale commissie kiest vervolgens een top 3, waar volgende maand op gestemd kan worden. Daaruit komt de definitieve naam.

Waarschijnlijk gaat het niet om vierhonderd unieke namen, want combinaties met 'Fivel' (een voormalige rivier die door de drie gemeenten liep) of 'Eems' passeren vaak de revue. Ook op de infoavonden die de gemeenten Delfzijl en Loppersum dinsdagavond hielden, waar inwoners namen konden doorgeven.

Enkele tientallen

Daar liep het niet storm. Zowel op het gemeentehuis in Delfzijl als in het Hervormd Centrum in Stedum kwamen zo'n vijftien inwoners om zich voor te laten lichten over de fusieperikelen. Eén van hen is Stedumer Hommo Smit, die de DAL-gemeente een 'moetje' vindt:

'Ik had liever de G7, één grote gemeente in Noord-Groningen met 90.000 inwoners. Dan sta je krachtig. Nu zitten we met de helft, dat is een nadeel met contacten richting provincie en het Rijk', aldus Smit.

Fokko Smit van Dorpsbelangen Stedum maakt zich zorgen om de groter wordende afstand met de nieuwe gemeente: 'Als we iets willen organiseren en we hebben bijvoorbeeld containers nodig, dan weet je wie je moet hebben. Ik weet niet hoe dat straks zal zijn, hopelijk net zo.'

Contacten in dorpen

Laurence Hoeksema uit Godlinze heeft al ervaring met een fusie, van de gemeente Bierum naar de gemeente Delfzijl:

'Voor ons is het nu iets makkelijker, want we zijn als klein dorp al in een grote gemeente. Maar het is belangrijk om de contacten echt in de dorpen te houden. Daar maak ik me wel zorgen om.'

Steunpunten

Volgens CDA-wethouder Pier Prins van Loppersum is die nabijheid een belangrijk punt van aandacht in de voorbereidingen voor de nieuwe gemeente. Maar in hoeverre valt die groter wordende afstand te voorkomen? Prins:

'In letterlijke zin worden afstanden groter, maar het gaat erom hoe je de dienstverlening gaat organiseren. Daar zijn veel mogelijkheden voor, bijvoorbeeld met steunpunten of een bezorgdienst.'

Behapbaar blijven

Toch wordt het contact met de dorpen in Loppersum anders, verwacht Prins: 'Als college gaan we jaarlijks naar elk dorp toe, maar misschien moet je dat op een andere manier doen. Het moet behapbaar blijven. Uiteindelijk is de agenda ook een keer vol. Je kunt daar op een andere manier invulling aan geven.'

De gemeente Appingedam houdt woensdagavond een infoavond over de herindeling in Multifunctioneel Centrum Kabzeël. Donderdag en maandag houdt Loppersum nog infoavonden in Middelstum (Vita Nova), 't Zandt (dorpshuis) en Loppersum (gemeentehuis).

