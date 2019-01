'Je stapt nog makkelijker uit de EU, dan dat je een pand verstevigd krijgt'

Scheuren in de vloer van het Podiumcafé in Steendam, (Foto: RTV Noord)

Wie betaalt de kosten van ondernemers, als een zaak moet worden gesloten tijdens de versterkingsoperatie van het bevingsgebied? Het is een van de vele vragen die worden gesteld tijdens de informatiebijeenkomst van de Nationaal Coördinator in Steendam.

De scheuren lopen door het hele pand. In de keuken zit er zeker een centimeter tussen de gebroken tegels. 'Aan de andere kant is het nog veel erger', zegt Peter van Zeijl.

Pappen en nathouden

Van Zeijl is de uitbater van Podiumcafé Peter en Leni, aan het Schildmeer in Steendam. Zijn zaak zit donderdagavond vol met dorpelingen. Alweer. Vorige maand waren de Steendammers aanwezig op een soortgelijke avond.

'Het is pappen en nat houden!', roept iemand in de zaal.

Hoe zit het?

Van Zeijl beluistert de sessie aandachtig vanachter de bar. Stilletjes serveert hij koppen koffie en glaasjes bier aan mensen die even wegglippen. Maar tijdens het vragenuurtje ziet hij zijn kans: 'Wie betaalt dan mijn personeel als de tent dicht gaat? Hoe zit het met de inkomstenderving? En al die andere kosten die bij ons gewoon doorlopen?'

Onafhankelijke commissie

Vanaf het podium beantwoorden wethouder Anja Woortman (PvdA) en Lucy Goslinga van de Nationaal Coördinator de vragen uit de zaal. Een speciale regeling voor mkb'ers moet soelaas bieden voor ondernemers als Van Zeijl. Eerste optie: kijken of er tijdelijke huisvesting mogelijk is.

'En als dat niet zo is, dan kunnen we kijken hoe de ondernemer gecompenseerd moet worden. Dat wordt gedaan door een onafhankelijke commissie', zegt Goslinga.



Wat ik weet is dat je nog makkelijker uit de EU stapt, dan dat je in dit land je pand verstevigd krijgt Peter van Zeijl - Uitbater van Podiumcafé Peter en Leni

Op voorhand afspreken dat de onkosten en inkomstenderving van ondernemers volledig worden vergoed, kan Goslinga niet. 'We moeten maatwerk bieden en bekijken het van geval tot geval, en de inkomstenderving wordt gecompenseerd.'

Niemand weet het

Voor Van Zeijl is dat allemaal nog te vaag. 'Ik had een beetje het idee alsof ze het zelf ook nog niet weten. Ze zeggen wel: 'we gaan een oplossing vinden', maar wat voor oplossing dat dan is weet niemand precies.'

'Kortom, ik er heel weinig mee. Je weet gewoon niets in de aardbevingsproblematiek. Het enige wat ik weet is dat je nog makkelijker uit de EU stapt, dan dat je in dit land je pand verstevigd krijgt.'

