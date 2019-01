VVD-Kamerlid steunt brandbrief vanuit Groningen aan minister Wiebes

VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz wil dat gasminister Eric Wiebes (VVD) gehoor geeft aan de brandbrief die de regiovertegenwoordigers uit Groningen hebben verstuurd. 'Op veel punten kan ik mij er absoluut in vinden en zijn het geen onredelijke verzoeken', zegt Yesilgöz.

Na het laatste bezoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat aan Groningen stuurden de burgemeesters, provinciebestuurders en belangenorganisaties uit het aardbevingsgebied een brief met vijf adviezen om een verdere gascrisis te voorkomen.

Verstandig idee

De regio verzoekt de minister onder meer haast te maken met een organisatie die zich bezighoudt met zowel de versterking als schadeafwikkeling. 'Dat vind ik een heel verstandig idee', zegt Yesilgöz. 'Ik wil van de minister weten hoe snel hij dat kan regelen.'

De VVD'er benadrukt wel dat dit niet betekent dat er een extra organisatie bij komt. 'We moeten het vooral simpel houden voor de mensen.'

Privacy

Ook CDA-Kamerlid Agnes Mulder vindt dat de twee werelden van schade en versterking dichter bij elkaar gebracht moeten worden. Bijvoorbeeld door inspecties samen te voegen. 'Laat de Nationaal Coördinator Groningen gebruik maken van de gegevens van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.'

Op dit moment is dat nog niet mogelijk omdat de privacy in de weg staat. Volgens het CDA-Kamerlid moeten bewoners daarom de keuze krijgen of zij daar akkoord mee gaan of niet.

Gasdebat

Henk Nijboer van oppositiepartij PvdA ziet het liefste dat minister Wiebes het wensenlijstje van de regio 'van A tot Z' overneemt. Volgens hem geeft de brandbrief aan dat het zo echt niet verder kan.

Vandaag praat de Tweede Kamer met minister Wiebes over de schadeafhandeling en de versterking. Het debat begint om 14.15 uur en is te volgen via onze site en app.

