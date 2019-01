Lopend Vuur: Met deze selectie gaat FC Groningen niet degraderen

Ko Itakura, Thomas Bruns, Iliass Bel Hassani en Kaj Sierhuis. En daar komt mogelijk Paul Gladon ook bij.

FC Groningen heeft de winterstop gebruikt om goed te shoppen: vier, en mogelijk vijf, nieuwe versterkingen voor de selectie van Danny Buijs.

De club sloot de eerste seizoenshelft af op de 15e plaats. En het gat naar de nacompetitieplaatsen is klein.

Heb jij er vertrouwen in, met deze nieuwe aankopen?

