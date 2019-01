'Geitenboerderijen aan banden leggen? Het is stemmingmakerij'

Volgens gedeputeerde Henk Staghouwer verbiedt de provincie Groningen geen nieuwe geitenboerderijen, in tegenstelling tot andere provincies in ons land. Een goede zaak, vindt de Groningse geitenhouder Egbert ter Veen.

Er is veel te doen om geitenboerderijen. Ze zouden een schadelijk effect hebben op de gezondheid van omwonenden. Daarom hebben vrijwel alle provincies boerderijen aan banden gelegd. Er geldt een stop, aangevuld door strenge restricties.

Onttrekking

Groningen onttrekt zich aan dit beleid, zegt Staghouwer. 'We hebben nog geen aanwijzingen dat ze hierheen willen komen. Ik kan me voorstellen dat ze dat wel willen, maar je moet je voorstellen dat zo'n stap niet zomaar is georganiseerd.'

Stahhouwer zegt de situatie wel nauwlettend in de gaten te houden.

Stemmingmakerij

De Groninger geitenbier Egbert ter Veen vindt het allemaal maar een hoop 'stemmingmakerij'.

'Er zijn in het noorden weinig grote geitenboerderijen. Degenen die er zijn, zijn bewust bezig met natuur en biodiversiteit.'

Monitoren

Hijzelf heeft een geitenboerderij met 40 melkgeiten, aangevuld met jonge geiten en bokken. In totaal heeft hij 60 à 70 beesten in zijn bezit. 'Wij hebben een kleine boerderij. Een grote heeft 600 tot 1500 geiten. Dat is wel een verschil.'

Ter Veen zegt geen last te hebben van ziektes, en dergelijke. Zoals de Q-koorts. 'Dat wordt goed gemonitord.'

Afzetmarkt

Evenals Staghouwer ziet ook hij niet zomaar allerlei grote bedrijven naar het noorden komen. 'Die bedrijven zitten voornamelijk in het zuiden, en zitten op slot. Ze zullen uiteindelijk wel komen, maar je moet ook een contract krijgen en de melk af kunnen zetten.'

Hij vindt het een goede zaak dat Groningen de geitenboerderijen niet aan banden legt. 'Het is een gezonde en groeiende sector, die ook weer werk kan bieden voor mensen in de omgeving. Ik zou zeggen: rustig zo doorgaan.'

