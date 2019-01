Schepen bereiden zich op zee voor om containers te bergen

De Atlantic Tonjer ligt inmiddels in de Eemsgeul. (Foto: Atlantic Marine and Aviation/Youtube)

Ook woensdag gaat de berging van de overboord geslagen containers in het Waddengebied niet beginnen. De golven zijn nog steeds te hoog, oordeelt Rijkswaterstaat.

'Wat in ieder geval wel is gebeurd, is dat twee schepen naar hun positie zijn vertrokken. Een ligt in de Eemsgeul, de ander boven Terschelling in de vaargeul', aldus woordvoerder Edwin de Feijter. 'Zodra het weer het toelaat, kunnen ze beginnen.'

Weersomstandigheden

Op nieuwjaarsdag sloegen 's avonds in totaal 291 containers overboord van de MSC Zoe. Er zijn er inmiddels 238 gelokaliseerd. Achttien zijn er aangespoeld en geborgen (waarvan één in Duitsland) en 220 containers liggen op de bodem van de zee.

De inhoud van verschillende containers spoelde aan op de Wadden en het vasteland van onze provincie en Friesland. Vanwege de weersomstandigheden is de bergingsoperatie al meerdere keren uitgesteld.

Voorbereidingen

Nu weer, maar de voorbereidingen zijn al wel begonnen. 'Je kunt je voorstellen dat die schepen een behoorlijke aanvaartijd hebben. Mensen denken nog weleens: je komt eraan, gooit een kraan in het water en je kunt beginnen. Nu kunnen we ons goed voorbereiden op de berging', aldus De Feijter.

Testervaring

Hij vervolgt: 'Ze moeten toch eventjes op volle zee kijken hoe de apparatuur werkt, hoe de kraan zich gedraagt. Als ze daar alvast mee begonnen zijn, dan hebben ze in ieder geval al wat testervaring voordat de daadwerkelijke operatie kan beginnen wanneer de weersomstandigheden het toelaten.'

De Feijter verwacht dat het weer aan het einde van de week beter wordt. 'Ik heb goede hoop dat deze week de eerste delen boven water komen. Onze prioriteit ligt daarbij nog steeds bij de Eemsgeul.'

