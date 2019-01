Bus met bezorgde Groningers vertrokken richting Den Haag

Vanuit Groningen is een bus met ruim twintig bezorgde Groningers vertrokken richting Den Haag, om het gasdebet van woensdagmiddag bij te wonen. Daarbij spreekt de Tweede Kamer met minister Wiebes over de schadeafhandeling en de versterking.

'Wij gaan weer die kant op om Kamerleden die daar zitten te supporten, zodat ze over de schaduw van hun eigen fracties heen het goede doen voor Groningen', zegt Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging.

Kiezen voor Groningen

Hij hoopt dat de versterkingsoperatie sneller op gang komt dan nu het geval is.

'De brandbrief die afgelopen week is verstuurd, laat zien dat de hele regio nu op één lijn zit. Want we zijn echt boos, op wat er gebeurt. Wiebes zorgt ervoor dat het (langzaam op gang komen van de versterkingsoperatie, red.) overkomt alsof het de schuld is van de regio.'

Schorren zegt dat de regio wil dat alle partijen in de Tweede Kamer voor Groningen gaan kiezen. 'We wachten al vijf jaar lang op een goede schadeafhandeling. Daarbij is veilig niet alleen levend je huis uit kruipen bij een aardbeving', besluit hij.

Het debat begint om 14.15 uur en is te volgen via onze site en app.

