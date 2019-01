Café Hammingh is failliet verklaard: 'Het heeft niet goed uitgepakt'

Café Hammingh is failliet verklaard, nadat exploitant Sander Vrieling dat begin deze week heeft aangevraagd. Hij wijt dit aan een verkeerd gekozen managementstructuur.

'Wij hebben gekozen voor een management waarbij wij op afstand stonden. Helaas moeten we vaststellen dat deze constructie niet goed heeft uitgepakt', laat Vrieling weten.

Privéomstandigheden

Zondag werd bekend dat Café Hammingh tijdelijk de deuren had gesloten, naar eigen zeggen wegens privéomstandigheden. 'Dat is heel erg zwaar', verklaarde een emotionele Vrieling toen. Toen was nog niet duidelijk wat die omstandigheden waren, nu blijkt dat de managementconstructie.

Sociaal vangnet

'Om het sociale vangnet voor het personeel tijdig veilig te stellen en om de schuldenlast in het redelijke houden, hebben wij het faillissement aangevraagd. We hopen dan ook dat dit een snelle overname bespoedigt, zodat Hammingh zo kort mogelijk dicht blijft. Omdat het faillissement nu een feit is, is dit nu verder aan de curator', aldus Vrieling.

Een dankwoord

'We willen iedereen die zich hard heeft gemaakt voor Hammingh bedanken en de vele

steunbetuigingen doen ons goed', vervolgt Vrieling.

'Wij zijn met Hammingh in Garnwerd begonnen uit liefde voor dit café-restaurant op deze zeer bijzondere plek. Wij hebben veel geïnvesteerd in het upgraden van Hammingh en zo uiteindelijk een prachtige horecagelegenheid gecreëerd.'

Personeel thuis

Het faillissement van Café Hammingh heeft tot gevolg dat tien personeelsleden werkloos thuiszitten. 'Ze vinden het heel jammer om niet meer met ons samen te werken. Voor ons is dat een groot compliment', zei Vrieling afgelopen weekend.

Volgens hem kwam het besluit tot sluiting van het pand niet onverwacht voor het personeel. 'Ze merken natuurlijk dat er wat speelt.'

Vrieling zegt het fantastisch te vinden dat het personeel afgelopen zondag op eigen initiatief de hele zaak heeft opgeruimd en schoongemaakt.

