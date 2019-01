Deel dit artikel:













GroenLinks wil parlementaire enquête over gaswinning (Foto: Jos Schuurman/FPS)

GroenLinks wil dat er in 2020 een parlementaire enquete over de gaswinning in Groningen wordt gehouden. De voorbereidingen hiervoor enquete moeten nog dit jaar beginnen.

Kamerlid Tom van der Lee stelt dit woensdagmiddag voor tijdens het debat over de schadeafhandeling en versterkingsoperatie in Groningen. Van der Lee wil dat de praktische uitvoering van de schadeafhandeling en versterking voor de Groningers nu zo snel als mogelijk echt tot stand komt. Vervolgens is de tijd rijp om terug te kijken.

Onderzoek naar risico´s De enquête moet onderzoeken hoe de overheid om is gegaan met de risico's van de gaswinning. Jarenlang is ontkend dat er risico's waren. Toen dat eenmaal werd erkend, werd gezegd dat er geen alternatief was voor de Groningse gaswinning. Toch bleek in het afgelopen jaar dat het wel degelijk mogelijk was de gaswinning terug te brengen zonder dat Nederlandse huishoudens in de kou kwamen te zitten. Tom van der Lee: 'Groningers hebben er recht op te weten hoe het zit. Hoe heeft dit grote falen van de markt en de overheid kunnen ontstaan? En hoe kan het dat decennialang niet de staat of de Groningers, maar vooral Shell en ExxonMobil de baas waren over de gaswinning?' Zwaarste middel

Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De getuigen die de enquêtecommissie oproept, zijn verplicht om te verschijnen en bovendien staan alle sprekers onder ede. Dat betekent dat ze strafrechtelijk kunnen worden vervolgd wegens meineed, wanneer blijkt dat ze niet de waarheid spreken.