Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gebied bij Graansilo in Stad ontruimd na gaslek (update) (Foto: Patrick Wind / 112Groningen.nl)

De omgeving van de Graansilo aan de Griffeweg in Stad is ontruimd nadat er bij werkzaamheden een gasleiding is geraakt.

Volgens de brandweer is er vanwege het gevaar op uitstromend gas besloten om het pand te ontruimen en het fietspad tussen de brug en de kruising aan de Meeuwerderweg richting de Oosterpoort af te sluiten. Een woordvoerder zegt dat het verkeer tot dusver geen last heeft van de afzetting. Enexis is inmiddels aangekomen om de leiding op te sporen en af te sluiten.