Live Kamerdebat: Wiebes: 'Ik ben niet vies van pardons, maar dat kan hier niet'

De Tweede Kamer debatteert vandaag met minister Eric Wiebes van Economische Zaken over de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in onze provincie.

Hoofdpunten debat:

* Het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman trapt het debat af: 'Laat vandaag niet weer de dag worden van mooie woorden, maar de dag van daden'.

* Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks) wil, net als de SP en de PvdA, een parlementaire enquête in 2020. Hij gaat daarover een motie indienen.

* 'Hoe groot is nou het risico dat de Groningers de boel bedonderen?', vraagt het Groningse PvdA-Kamerlid Henk Nijboer aan de minister. 'Zie de ellende, voel de moedeloosheid.'

* Ook de Partij voor de Dieren voor een parlementaire enquête over de gaswinningsproblematiek in Groningen.

* Regeringspartij ChristenUnie wil eveneens een parlementaire enquête, maar Carla Dik-Faber moet nog met haar fractie overleggen over het juiste moment.

* Mede-regeringspartij CDA vindt het, net als de ChristenUnie, te vroeg voor een parlementaire enquête.

* En ook regeringspartij D66 'zit een beetje met de timing' van een parlementaire enquête.

* De SGP wil pas een parlementaire enquête als de uitvoering op gang is gekomen.

* Minister Eric Wiebes antwoordt: '2018 was echt een beleidsjaar, 2019 moet het jaar van de uitvoering worden'.

* Wiebes zegt dat hij niet vies is van een generaal pardon, maar 'dat kan hier niet'. 'Een schade is soms alleen een telefoonnummer; een bedrag is niet bekend.'

* Wiebes kan zich wel vinden in voorstel regio om schade tot bepaald bedrag meteen te laten repareren door een aannemer. Controle is dan steekproefsgewijs.

* Deze variant zou vanaf april kunnen worden ingevoerd. De minister zegt toe om eind deze maand te schetsen hoe de variant er precies uit komt te zien.

